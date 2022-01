Kulturbransjen med samlet krav om koronapass: Varsler demonstrasjon

innenriks

På en pressekonferanse torsdag lempet regjeringen på flere koronatiltak, men det er fortsatt strenge reguleringer på arrangementer.

Fortsatt er det et makstak på 200 gjester, noe kulturbransjen mener er uforståelig. Direktør Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening gikk torsdag kveld hardt ut mot denne begrensningen i Debatten på NRK ledet av Fredrik Solvang.

Han spurte hvor helsemyndighetene hadde fått tallet 200 fra, noe helsedirektør Bjørn Guldvog ikke kunne svare konkret på.

– Det er jo et skjønnsmessig tall, og nå er det slik at regjeringen har bedt oss se nærmere på dette med arealutnyttelse og antallet, og det skal vi naturligvis gjøre, sa Guldvog.

Felles krav

Gjeltens NTO er blant de seks organisasjonene som tidligere denne uka gikk ut med krav om at det innføres koronasertifikat innenlands. Norske kulturhus, Norske Konsertarrangører, Virke, Creo og Spekter støtter også kravet.

Helsedepartementet sa torsdag at de skulle sette i gang en vurdering av bruk av innenlands koronapass, men Creo-leder Hans Ole Rian stiller seg uforstående til hvorfor dette startet først nå.

– Sist jeg sjekket har vi hatt en pandemi i 22 måneder. I snart to år har vi etterlyst forutsigbarhet, forholdsmessighet og fornuftige, kompenserende tiltak. Vi har vært tålmodige og forståelsesfulle, men nå må det være vår tur. Nå må kulturlivet og kulturbransjene prioriteres, sier han til VG.

Varsler demonstrasjon

Produsent Karianne Jæger i Scenekvelder, som produserer musikaler for Folketeatret, tordner også mot antallsbegrensningen og sier 200 mennesker i salen er «ingenting». Scenekvelder arrangerer en demonstrasjon utenfor Stortinget 19. januar.

– Vi forsøker å samle hele bransjen for å signalisere at strenge smitteverntiltak kveler kultursektoren. Ære være utelivsbransjen, de har gjort en formidabel innsats og er et eksempel til etterfølgelse. Nå må kulturbransjen samle seg til kamp, sier hun til VG.

