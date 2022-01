Huitfeldt: Signalene fra Russland er ikke spesielt positive

innenriks

– Denne uka har det vært flere møter i ulike europeiske hovedsteder. Vi ønsker forhandlinger og samtaler om disse spørsmålene for å få en diplomatisk løsning på denne vanskelige saken, sa Huitfeldt på et pressemøte i vandrehallen i Stortinget fredag morgen.

USA og Nato har begge holdt samtaler med Russland i et forsøk på å dempe spenningen rundt Ukraina. Titusenvis av russiske soldater har samlet seg ved grensen til Ukraina, og vestlige land anklager russerne for å planlegge en invasjon, noe Russland har avvist.

Det kom ingen betydelige gjennombrudd i noen av samtalene og møtene, og Russland har ikke fått gjennomslag for sine krav om at Natos forsvarsstyrker ikke utvides østover.

Huitfeldt sier at russerne nå har trukket seg tilbake til Moskva etter ukas møter for å vurdere situasjonen.

– Det er vanskelig å spå hva som skjer, og vi holder alle muligheter åpne. Men de første signalene som vi har fått fra Moskva, gir ikke grunn til optimisme, sier en bekymret Huitfeldt.

Militærøvelse i Norge går som planlagt

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) sier at både Ukraina, Europa og Norge nå står i en alvorlig situasjon.

– Det er fremdeles grunn til å være bekymret for at den situasjonen vi nå står i, kan føre til omfattende militær maktbruk i Ukraina. Det er Russland som har ansvaret for å deeskalere, sier han.

– Alliert samhold er avgjørende, også for norsk sikkerhet, sier Enoksen.

Den kommende norskledede militærøvelsen Cold Response 2022, hvor nærmere 30 land deltar, vil bli gjennomført som planlagt, sier Enoksen. Øvelsen skal etter planen starte til våren, men allerede i høst kom flere allierte styrker til Norge for å forberede øvelsen.

– Fra norsk side er det sentralt å opprettholde en ikke-eskalerende profil og at vi er åpne og tydelige om egen militær aktivitet, sier Enoksen, som sier at Russland vil bli varslet på vanlige måte under militærøvelsen.

– Faren for krig større enn på 30 år

Torsdag møttes Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Wien i Østerrike.

– Det kan se ut som faren for krig i OSSEs området er større enn den har vært de siste 30 årene, sa OSSEs formann, Polens utenriksminister Zbigniew Rau, til de 57 medlemslandene.

Før nye forhandlinger finner sted, er Nato nødt til å godta Russlands krav, sa Russlands OSSE-representant, Aleksandr Lukasjevitsj, torsdag.

– Russland er et fredselskende land, men vi trenger ikke fred for enhver pris, sa Lukasjevitsj.

Fredag opplyste ukrainske myndigheter at regjeringens nettsider er utsatt for et omfattende og globalt dataangrep. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet.

– Jeg kjenner ikke detaljene i det cyberangrepet, annet enn det som har framkommet i mediene. Vi vil innhente mer informasjon om dette i løpet av dagen. Vi ser jo at cyberdomenet er en arena hvor det foregår eskalering, så det er jo alvorlig, sier Huitfeldt.

(©NTB)