innenriks

Ifølge Sunnmørsposten ble boligene evakuert sent onsdag kveld.

– Vi har evakuert et tosifret antall bolighus i to ulike gater. Det er en del masse som har rast ut, vi er litt usikre på grunnforholdene i området, derfor kommer boligene til å forbli evakuerte i natt, forteller innsatsleder Per Ivar Hovden, innsatsleder i Møre og Romsdal politidistrikt.

