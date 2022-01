innenriks

– Veien er stengt i Skeisdalen – altså i dalen i området ved kirken. Veien blir sannsynligvis stengt til over helga på grunn av at veien er undergravet og det må gjøres et større arbeid der, skriver Heim kommune på sine nettsider.

Veien er også stengt et annet sted i samme kommune, ved Vasslivatnet, på grunn av ras. Her er det ingen informasjon om når den kan åpne igjen. Ved Staurset er det redusert fremkommelighet på grunn av overvann, skriver kommunen.

