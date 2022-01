Superglatte veier mange steder – politi og Vegvesen advarer

innenriks

– Alt av mannskap er ute og strør veien, men det legger seg is over igjen like fort. Vogntog og biler med piggfrie dekk bør vente til veien er kjørbar, tvitrer politiet onsdag ettermiddag.

Det er svært vanskelige kjøreforhold, redusert framkommelighet og stengte veier mange steder.

– Publikum i de berørte områdene bør vurdere ekstra nøye om de må ut og kjøre, eller om de kan la bilen stå. Følg med på værmeldingene, sjekk trafikkmeldinger på vegvesen.no, lytt til radio og følg med på hva mediene rapporterer, oppfordrer Nils Audun Karbø i Statens vegvesen i en pressemelding.

Det er ventet at ekstremværet Gyda vil skape store problemer for trafikken onsdag, torsdag og kanskje deler av fredag på Vestlandet, i Midt-Norge og Nord-Norge, samt deler av Innlandet.