Regjeringen vil bruke fem milliarder kroner på koronatest-kjøp

innenriks

Prislappen på den samlede pakken som regjeringen vil foreslå, er på nær 9,5 milliarder kroner, opplyser helseminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

Kjerkol sier at de fem milliardene vil sikre kommunene mye bedre tilgang på tester.

– Vi satser stort på tester og går fra en situasjon hvor vi hadde manko på tester, til at vi nå skal få tilgang på titalls millioner tester. Både tester og vaksiner er viktig for at vi skal kunne leve relativt normalt med dette viruset, sier Kjerkol.

I tillegg til fem milliarder kroner til koronatester inneholder pakken blant annet 1,5 milliarder kroner til å sikre at Norge fortsatt kan få sikre vaksiner gjennom EU-samarbeidet, 700 millioner til tilgang til effektive legemidler mot korona og 200 millioner kroner til smittevernutstyr.

I tillegg omfatter pakken 1,5 milliarder kroner til å kompensere sykehusene for økte kostnader, slik helseministeren lanserte i sin sykehustale tirsdag.