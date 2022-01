innenriks

– Vi har dessverre kommet til den vanskelige beslutningen å måtte avslutte søket etter den savnede Reidar Nilsen, opplyser jourhavende stabssjef Stein Kristian Hansen.

Politiet og redningsmannskaper har siden forliset lagt ned store ressurser for å finne den savnede for å kunne gi et svar og en grav til de pårørende, sier han videre.

– Søksforholdene er svært krevende, og med værutsiktene framover vil det ikke la seg gjøre å fortsette søket uten risiko for letemannskaper.