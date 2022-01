Hurtigruteskip på vei til Hamburg grunnstøtte utenfor Måløy

innenriks

– Det er svært krevende vær i området og slik sett ikke overraskende at noe sånt kan skje, sier vakthavende redningsleder Asbjørn Viste ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til VG.

Det var los om bord på skipet da det traff havbunnen, opplyser rederiet Hurtigruten Expeditions. De vet ennå ikke hva som forårsaket grunnberøringen, men viser til de krevende værforholdene i området som en mulig medvirkende årsak.

– Vi har igangsatt noen tidlige undersøkelser av årsakssammenhengen. Det viktigste for oss nå er å ivareta gjestene og mannskapet vårt, og den videre transporten av gjester, som først må av skipet før de skal komme seg hjem, sier pressevakt Øystein Knoph til NTB.

Fra Hamburg

Skipet seilte fra Hamburg andre nyttårsdag og skulle etter planen være tilbake i den tyske havnebyen 16. januar. Etter ilandsetting i Måløy i Vestland blir gjestene trolig innkvartert på hotell i Ålesund før videre transport hjem, forteller Knoph.

Driftsleder Sølve Oldeide ved Nordfjord Havn sier til NRK at det er hull i skroget. Dykkere er på stedet og skal ned og se over skadene.

– Det vi vet per nå, er at skipet har fått mindre skader på en framdriftsenhet og på skroget. Nå skal vi bruke dagen på å undersøke dem nærmere. Situasjonen er stabil, og det er ikke fare for verken skipet eller noen av dem om bord, sier Knoph.

Fikk bistand

På Twitter skriver Redningsselskapet klokka 7.49 onsdag at redningsskøyta Bergen Kreds har bistått Fridtjof Nansen mot land ved Trollebø kai i Måløy. Det var da kuling med sterke vindkast i området.

Ifølge Vest politidistrikt, som ble varslet om saken klokka 3.51, er det så langt ikke meldt om skadde personer. Hendelsen skjedde sør for Gangsøya.

Politi og brannvesen var natt til onsdag på stedet.

MS Fridtjof Nansen er et av Hurtigrutens nye ekspedisjonsskip, som er utstyrt for cruise i arktiske farvann. Det går ikke i rute langs kysten.

