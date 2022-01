Helse Bergen ber om koronapass for å hindre smitte hos uvaksinerte

innenriks

– Jeg er for innføring av koronapass. Det kan beskytte de uvaksinerte fra å bli smittet fordi de ikke får tilgang til arenaer der de kan bli smittet. Det reduserer risikoen for alvorlig sykdom. Dermed kan de ikke få et alvorlig sykdomsforløp, bli innlagt på sykehus og belaste helsevesenet, sier Helse Bergen-direktør Eivind Hansen til Dagbladet.

Helse vest hadde ikke friske, fullvaksinerte koronapasienter med behov for respiratorbehandling i fjorårets to siste måneder.

– Erfaringene fra den perioden vi har bak oss, er at majoriteten av dem som ligger på intensivavdelingen og med respirator, er uvaksinerte, sier Hansen.

Koronapass vil være med å åpne samfunnet og øke motivasjonen for å ta vaksinen, tror han.

Forrige uke sa helsedirektør Bjørn Guldvog til avisa at Helsedirektoratet vurderer effekten av koronapass på smittespredning som beskjeden, men at det kan bidra til at noen færre blir alvorlig syke.

