Høyre fortsatt urolig hvis Stoltenberg blir sentralbanksjef

innenriks

– Jeg er fortsatt urolig for hva en eventuell utnevnelse av Jens Stoltenberg vil ha å si for tilliten til at Norges Bank er reelt uavhengig, sier Høyres nestleder og finanspolitiske talsperson Tina Bru i en uttalelse.

Tidligere statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg er en av søkerne til jobben som ny sentralbanksjef, og tirsdag ble det kjent at lovavdelingen i Justisdepartementet ikke vurderer ham som inhabil.

– Det er ikke overraskende at lovavdelingen kommer til en slik konklusjon. Jeg har ikke betvilt at Jens Stoltenberg generelt sett vil være formelt habil i saker som kommer til behandling i Norges Bank. Uroen som har kommet fram, handler om tilliten til at sentralbanken er reelt uavhengig, sier Bru.

Og fortsetter:

– Jeg konstaterer at Lovavdelingen ikke er bedt om å vurdere den siden av saken.