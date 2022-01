innenriks

Mandag gjennomførte kommunen en folkeavstemning om hvilken region kommunen skal ligge i.

Avstemningen, som er rådgivende, viser at 1.548 personer, stemte for å bli værende i Vestland, mens 1.200 ville bli en del av Rogaland. Det gir et flertall på 56 prosent til å bli værende hvor de er, ifølge kommunens nettsider.

Fortsatt gjenstår det noen få stemmer å telle opp, men ikke nok til å velte Vestland-seieren.

Nå skal saken opp til politisk behandling før det blir tatt en avgjørelse.