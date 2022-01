Mangeårig Fiskarlags-leder Reidar Nilsen antatt omkommet etter sjarkforlis – sønnen funnet død

innenriks

Søndag ble Remi Andre Nilsen (43) funnet omkommet, mens Reidar Nilsen (74) altså fortsatt er savnet. Søket startet etter at Hovedredningssentralen fikk en bekymringsmelding i 9.30-tiden søndag. Noen timer senere ble sjarken funnet på land.

De pårørende ble orientert allerede søndag om at den savnede 74-åringen var antatt omkommet.

Båten hører hjemme i Hasvik kommune og var på vei til krabbefiske i Skjånes-området i Tanafjorden.

Søket fortsetter

Det søkes mandag fortsatt etter den savnede med om lag 40 frivillige mannskaper fra Røde Kors, Nordkyn kraftlag og brannvesenet samt andre frivillige i strandlinja, i tillegg til politiets mannskaper.

– Vi har også bistand av Sea King redningshelikopter som søker fra luft i et større område for å identifisere objekter og steder som krever nærmere gjennomsøking av personell på bakken. Det er et utfordrende område å søke i med båt på grunn av grunt farvann og høye bølger, opplyser jourhavende stabssjef Stein Kristian Hansen.

Fiskarlaget i sorg

Leder i Norges Fiskarlag Kåre Heggebø uttrykker dyp medfølelse med den nærmeste familien.

– Reidar ledet organisasjonen i tolv år. Mange av oss samarbeidet tett med ham, og derfor er det spesielt trist å motta melding om et slikt forlis, sier Heggebø i en uttalelse.

– Reidar Nilsen deltok senest i november på Fiskarlagets landsmøte og viste nok en gang sitt sterke samfunns- og næringsengasjement da han flere ganger deltok i debatten fra talerstolen under møtet, sier Heggebø.

Nilsen gikk i 2013 av som leder i Norges Fiskarlag fordi han hadde nådd maksimal fungeringsperiode. To år etter, på landsmøtet i 2015, ble han utnevnt til æresmedlem for sitt omfattende engasjement gjennom flere tiår i organisasjonen.

Statsråden: En bauta er borte

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier norsk fiskerinæring nå har mistet en bauta, mens familien har mistet to av sine kjære.

– Mine varmeste tanker går til dem som sitter igjen, og har mistet sine kjære. Dette er bare ufattelig trist. Det er en tragedie først og fremst for familien, men også for hele lokalsamfunnet Hasvik.

Nilsen var også styremedlem i Finnmark Fiskarlag i ti år, hvorav seks år som formann. Han var også aktiv i det politiske liv, blant annet satt han i Hasvik kommunestyre i fem perioder, hvorav flere år i formannskapet.

– Som leder i Norges Fiskarlag fra 2001–2013 sto han alltid opp for fiskernes interesser, og også etter den tid var Reidar Nilsen med på å forme norsk fiskerinæring med sin tydelige stemme, sier Skjæran.

Han retter en stor takk til alle som deltok i rednings- og leteaksjonen, og til ledelse og ansatte i Hasvik i en tung tid.