Kvinne fikk bot halvert på grunn av dårlige forhold på karantenehotell

Ifølge Nettavisen var saken oppe for Oslo tingrett 15. desember i fjor. I utgangspunktet er forelegget for brudd på koronakarantene er i utgangspunktet satt til 20.000 kroner.

Blant annet reagerte kvinnen på at det ikke var gjort rent etter forrige beboer på rommet, samt på utilstrekkelig brannvarsling og dårlig mat.

Dommeren i saken mener forholdene er beskrevet som kritikkverdige og legger vekt på at når en er lovpålagt å være et sted samtidig som en betaler for det selv, så må en kunne stille visse krav.

– Dommen er godtatt, og vi føler oss hørt, sier kvinnens forsvarer, advokat Heidi Juritzen, til Nettavisen.

