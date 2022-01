Fiberbrudd på Svalbard etterforskes av politiet

innenriks

– Det er noe vi etterforsker som noe mulig straffbart. Vi må sammen med eier av kabelen se på hva som har skjedd, sier politiadvokat Ronny Jørgensen i Troms politidistrikt til NRK.

Det er reserveforbindelsen til øygruppen som er ute av drift. Dersom hovedlinjen også skulle brytes, står Svalbard i en situasjon der kun helt nødvendige tjenester vil virke gjennom satellittkommunikasjon.

Sysselmester Lars Fause samlet beredskapsrådet til møte på lørdag.

– Vi skal nå kjøre en forsterket risiko- og sårbarhetsanalyse for Svalbard, under statsforvalter-hatten min. Vi skal være helt sikre på at vi har en så god beredskap som mulig her på øygruppa, sier Fause.