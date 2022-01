Vedum vil oppheve nasjonal skjenkestopp

innenriks

Kommunene må få selv få avgjøre om skjenkestopp eller begrensede skjenketider er nødvendige, varsler han.

– Dersom det ikke kommer tunge faglige råd som fraråder det, så må vi lempe på skjenkestoppen denne uka. Normalen må være å ha et så åpent samfunn som mulig. Målet er åpne kraner, sier Vedum (Sp) til Dagbladet.

Regjeringen har vært under økende press om smitteverntiltakene, blant annet om hvorvidt beslutningen om å innføre nasjonal skjenkestopp er et forholdsmessig tiltak.

– Ny modell

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varslet fredag overfor Aftenposten at det vil komme lettelser i smitteverntiltakene. Tiltakspakken som ble innført før jul, løper ut fredag 14. januar.

Vedum vil ikke forskuttere hva regjeringen vil legge fram, men sier det jobbes med en modell der kommunene har innflytelse over tiltak, inkludert skjenkestopp.

Kritikken mot skjenkestopp har vokst voldsomt de siste dagene. Før helga varslet interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter SMB Norge at det kan gå mot massesøksmål. Organisasjonen mener regjeringen ikke har gitt god nok begrunnelse for at tiltaket er forholdsmessig.

Fra storbyene har det også kommet klare krav om at det nasjonale forbudet må bort. KS' storbynettverk ga næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) beskjed fredag om at byene selv vil bestemme om det er forsvarlig å holde skjenkekranene åpne.

Kritikk mot kompensasjonsordningen

Aktører i utelivs- og restaurantbransjen har også påpekt at kompensasjonsordningen ikke treffer, blant annet fordi deler av bransjen er sesongbasert.

– Ingen ordninger er ideelle. Men de kommunale ordningene er ubyråkratiske og hjelper de mindre bedriftene best. De store maskinene klarer seg, men de små bedriftene, pubene og restaurantene, er de som har det tøffest, sier Vedum til Dagbladet. Han lover at kompensasjonsordningene skal videreføres og styrkes.

Samtidig forsvarer Vedum at skjenkestoppen ble innført nasjonalt, også for restauranter og spisesteder. Han viser til at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet var «krystallklare på» at det var nødvendig.

– Alle ser at skjenkestopp er vanskelig, men i det brede lag tror jeg det er forståelse for at det var nødvendig. Men så må vi heller ikke opprettholde det lenger enn nødvendig. Normalen og målet må jo være at samfunnet er åpent, også restauranter og barer, sier han.