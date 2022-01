Stoltenberg har diskutert sjefsstillingen i Norges Bank med oljefondssjefen

innenriks

Den første gangen lederjobben ble diskutert var i en privat middag hjemme hos Knut Brundtland, hvor Stoltenberg deltok sammen med oljefondssjef Nicolai Tangen, samt en del familiemedlemmer, skriver avisa.

Via sin rådgiver Sissel Kruse Larsen bekrefter Jens Stoltenberg i en SMS til Aftenposten at stillingen som sjef i Norges Bank ble nevnt på middagen.

Han opplyser også at han i september 2021 på et fly på vei til FNs hovedforsamling i New York møtte Tangen.

«Da hadde de to en samtale, hvor stillingen som sentralbanksjef var ett av temaene», heter det i SMS-en.

Det var i august i fjor at sentralbanksjef Øystein Olsen varslet at han ville gå av i februar 2022.

Stoltenberg opplyser også til avisa at han har diskutert stillingen med Øystein Olsen.