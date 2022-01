Regjeringen tar større del av strømregningen

innenriks

– Dette gir en helt annen trygghet for folk. Da vet man at hvis det blir veldig høye strømpriser, så tar staten regningen for 80 prosent på alt som overstiger 70 øre per kilowattime. Det er et kraftfullt grep som kommer til å hjelpe, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Den oppjusterte ordningen gjelder fra januar 2022 til og med mars og kommer for første gang fram på fakturaen som mottas i februar.

På regningen for desember vil støttesatsen fortsatt være på 55 prosent.

– Det er det Stortinget har vedtatt og det vi fikk på plass i desember. Regningen for desember blir nok den tøffeste for folk, men 55 prosent hjelper mye på det også, sier Vedum.

Trygghet

Han påpeker også at regjeringen kutter i elavgiften fra og med januar i år. Finansministeren forklarer økningen i støtte slik:

– Vi fikk på plass denne modellen for strømstøtte før jul, og den er slik at den kan justeres. Så har statsministeren og jeg jobbet mye og sett på tallene. Vi har snakket med folk, og det er en politisk vurdering at vi nå vil øke nivået. Poenget er at det gir trygghet for folk, sier han.

Samlet koster strømpakken fra desember og den nye 8,9 milliarder kroner. Økningen fra 55 til 80 prosent støtte utgjør to milliarder kroner.

Støre: – Ekstrem situasjon

Statsminister Jonas Gahr Støre viser til at strømprisene påvirkes av nedbør, mengden vann i magasinene og energisituasjonen i Europa.

– Det har gitt oss en ekstrem situasjon i det siste, med skyhøye priser. Markedet tar ikke sosiale hensyn, men det kan vi gjøre, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG om økningen av støtten.

På spørsmål om de har blitt presset til å øke støtten etter krav fra LO og Høyre, svarer statsministeren nei.

– Dette har regjeringen jobbet med en stund nå. Vi har lyttet til folk og ser behovet for å hjelpe ytterligere, sier Støre.

Regjeringen er avhengig av støtte fra SV for å få gjennom saker i Stortinget, og partiet lover å støtte opp om økningen.

– SV foreslo å øke strømstøtten ytterligere allerede i forhandlingene før jul. Regjeringen burde hørt på oss da, men det er bra at de gjør det nå. Økningen til 80 prosent er en solid økning, som SV vil sørge for å få vedtatt i Stortinget, sier Lysbakken.