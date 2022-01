Over 33.000 lærere og barnehageansatte må vente på vaksinepåfyll

innenriks

Årsaken er at det ikke har gått 20 uker siden de fikk dose to, skriver VG.

– Dette er en konsekvens av Solberg-regjeringen som i praksis ikke prioriterte lærerne i vaksinekøen. Det var ikke smart. Dette betyr mer karantene og større utrygghet for å bli syk blant dem som fortsatt må vente i mange uker på tredje dose, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til avisen.

Ifølge regjeringen har 65 prosent av de ansatte i skoler og barnehager enten har fått en oppfriskningsdose eller er klare for vaksinasjonen innen uke tre.

Flere må derimot vente lenger, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). I alt 33.564 ansatte i skoler og barnehage er ikke er tilgjengelig for oppfriskningsvaksinasjon nå i januar, men må vente til uke fem, som er i februar, eller lenger. Det utgjør 13,6 prosent. Av disse er 28.798 under 45 år

For 9.862 ansatte, 4 prosent, blir det ingen oppfriskningsdose før etter uke åtte, skriver VG.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier hun forstår frustrasjonen.

– Intervallet på 20 uker fra dose to er anbefalt av FHI. For noen innebærer det dessverre at man først får tredje dose i februar, skriver hun.

