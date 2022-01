innenriks

– Han er bevist, men betegnet som nedkjølt, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB.

Det var en forbipasserende som hørte rop om hjelp og fikk meldt fra til politiet.

– På grunn av skjenkestoppen er det ikke mange folk ute for tiden, men denne personen fikk hjulpet mannen på land like før nødetatene kom til steder. Vi er glad for at vedkommende var på rett sted til rett tid, sier Pedersen.