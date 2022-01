904 ble permitterte i Bergens serveringsbransje i desember

innenriks

Det viser tall fra Nav, skriver Bergens Tidende. Nest høyeste antall permitteringsvarsler i serveringsbransjen i Bergen ble sendt ut i februar – da ble det sendt ut 50 varsler.

Direktør i Nav Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, presiserer at noen bedrifter har trukket varslene etter at lønnsstøtteordningen til regjeringen kom i stand, og at fasiten ikke er klar før i slutten av januar.

Det ble i desember innført et nasjonalt skjenkeforbud som førte til at en rekke serveringssteder sendte ut permitteringsvarsel. Forbudet utløper neste fredag. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa tidligere denne uken at hun ikke kunne love store lettelser i koronatiltakene, men at det vil komme mindre endringer.

