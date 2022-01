Tredje siktet i Tolga-saken fengslet i fire uker

innenriks

Det opplyste politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Under hele varetektsfengslingen vil mannen være underlagt brev-, besøks- og medieforbud, mens han under de første to ukene vil være underlagt full isolasjon.

Mannen meldte seg for politiet torsdag ettermiddag sammen med sin forsvarer, advokat Lars Mathias Undheim, men har foreløpig ikke samtykket til å la seg avhøre.

Fra før er to andre menn på 24 og 23 år varetektsfengslet i fire uker i forbindelse med søndagens bortføring av en 20 år gammel mann i Vingelen i Tolga kommune. 23-åringen har også fått to uker i isolasjon. Alle tre er siktet for medvirkning til frihetsberøvelse.

Selve bortføringen skjedde natt til søndag i en bolig i Tolga nord i Østerdalen. Da politiet kom fram ble 20-åringen meldt bortført, og foreldrene ble kjørt til legevakt. Søndag kveld dukket han opp på et tog på Gardermoen, der han ba konduktøren låne en telefon.

Ifølge politiet ble 20-åringen skutt da han ble bortført, men han ble ikke alvorlig skadd. En av politiets teorier er at gjeld var bakgrunnen for hendelsen.