Konsertarrangører frykter flere avlysninger uten koronapass

innenriks

Martin Nielsen i Live Nation, som er Norges største konsertarrangør, sier til NRK at dersom Norge har strengere retningslinjer enn andre land, så kommer band og artister til å droppe Norge på turneene sine.

I 2022 har arrangøren blant annet Bryan Adams, The Cure og Guns N' Roses på lista over bookinger i Norge.

Daglig leder Tone Østerdal i interesseorganisasjonen Norske Konsertarrangører kaller Norge et annerledesland.

– Jeg forstår at arrangørene er bekymret. Vi er et annerledesland i denne sammenheng. Vi er et av de få som ikke bruker koronapass. Og vi er det eneste som har skjenkestopp. sier daglig leder Tone Østerdal.

(©NTB)