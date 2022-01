Kommunene får plikt til å tilby utskrift av testresultat fra koronasertifikat

innenriks

Dette gjøres for at også ikke-digitale brukere skal kunne få koronasertifikat basert på testresultat, opplyser regjeringen fredag.

Plikten skal gjelde fra 1. februar, men også før denne datoen har kommunene anledning til å tilby slik utskrift.

Plikten til å tilby utskrift gjelder bare dem som har tatt test ved kommunens teststasjoner, men forskriften åpner for at kommunen selv kan velge å skrive ut koronasertifikat for dem som har testet seg andre steder.

Plikten er begrenset til koronasertifikat basert på test. Dette for at kommunene ikke skal bli belastet med å skrive ut sertifikater basert på vaksine og gjennomgått sykdom.

Kommunenes utgifter til å tilby utskrift dekkes gjennom de ordinære kompensasjonsordningene for kommunesektoren.

(©NTB)