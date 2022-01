innenriks

– Ja, på noen områder, sier Støre til avisa.

Han presiserer at det er et helhetlig perspektiv som skal vurderes, men at når dagens koronarestriksjoner utløper 14. januar skal det etter planen gjøres noen justeringer.

– For det å bekjempe smitte handler om nærhet, nærkontakter og avstand. Men vi må tilpasse det på en måte som gir minst belastning på barn og unge og minst belastning på muligheten til å gå på jobb. Og hverdagslivet til folk.