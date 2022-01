innenriks

– Brannvesenet melder om at det vil bli langvarig slukkeinnsats. Alle er gjort rede for, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Politiet fikk melding om brannen på Ulefoss klokken 9.45 fredag formiddag. Brannen startet i en sandblåsemaskin, men politiet meldte litt over klokken 10 at det brenner i flere etasjer, og at hele jernverket må evakueres.

Ingen personer er skadd i brannen.