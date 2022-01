innenriks

Politiet fikk melding om brannen på Ulefoss klokken 9.45 fredag formiddag. Brannen startet i en sandblåsemaskin, men politiet meldte litt over klokken 10 at det brant i flere etasjer, og at hele jernverket måtte evakueres.

Klokken 11 opplyser politiets innsatsleder på stedet Tor Einar Bekken til Varden at brannen er slukket.

Ingen personer ble skadd i brannen.