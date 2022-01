Vedum skal ha møte med SMB

innenriks

Det skriver Børsen.

Lille julaften krevde bransjeorganisasjonen SMB svar fra regjeringen med begrunnelse for nasjonal skjenkestopp. Det har de fortsatt ikke fått. Regjeringen fikk 14 dager på seg til å svare, og fristen går ut onsdag.

De store konsekvensene av skjenkestoppen var blant temaene som ble omtalt i brevet. Det blir også et tema på møtet torsdag som skal foregå digitalt.

Administrerende direktør Jørund H. Rytman i SMB Norge er optimistisk til møtet.

– Jeg håper at vi blir hørt, og at vi kan rette oppmerksomheten mot vårt budskap om å stoppe skjenkestoppen i Norge. Små og mellomstore bedrifter er 98–99 prosent av norsk næringsliv. I og med at vi har en finansminister fra Senterpartiet, så er vi for så vidt optimistiske til å bli hørt, sier Rytman til Børsen.