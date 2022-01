Smittevernlege i Bergen synes full skjenkestopp er strengt

innenriks

Oversikten fra kommunen viser at kun 341 smittetilfeller av de totalt 17.608 i Bergen er knyttet til serveringssteder, skriver Bergens Tidende.

– Vi har hatt moderat smitte siste halvdelen av desember og i begynnelsen av januar. I den situasjonen synes jeg det har vært for strengt, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug i Bergen til avisen.

Han understreker samtidig at han har forståelse for at Folkehelseinstituttet ga råd om skjenkestopp siden de fryktet en eksplosiv økning i smitte.

– Men utviklingen i Norge ble roligere enn man fryktet. I ettertid ser man at full skjenkestopp var et for kraftig tiltak, mener Haug.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) har bedt regjeringen om å oppheve skjenkestoppen, noe flere partier og organisasjoner også krever.

Regjeringen har imidlertid avvist at det blir aktuelt med noen endring før tiltakene skal vurderes på nytt 14. januar.

(©NTB)