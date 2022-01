Rekordår for eksport av norsk sjømat

innenriks

Det er ny rekord både i volum og verdi, opplyser Norges sjømatråd i en pressemelding.

Den totale eksporten på 3,1 millioner tonn sjømat tilsvarer 42 millioner måltider hver eneste dag – året rundt.

– Vi er i den svært gunstige posisjonen at vi har produkter som hele verden vil ha – også i krisetider. Det har resultert i etterspørselsvekst, rekordvolum og en total eksportverdi som Norge aldri har opplevd før. Det er imponerende og viser at norsk sjømat er en av våre viktigste fremtidsnæringer, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Verdiøkningen er 13 prosent mer enn den forrige rekorden fra 2019, da Norge eksporterte sjømat for 107, milliarder kroner.

Laksen topper lista

Havbruk utgjorde 71 prosent av eksportverdien, mens de resterende 29 prosentene kommer fra fiskeri. Når det gjelder selve volumet, så utgjorde havbruk 44 prosent, mens 56 prosent kom fra fiskeri.

Det er laks som peker seg ut, og lakseeksporten var på 1,3 tonn, noe som er en økning på 13 prosent fra året før. Eksport av laks genererte 81,4 milliarder kroner, en økning på 16 prosent.

– Til tross for at koronapandemien fortsatt setter sitt preg på markedene, fikk vi nok et rekordår for norsk lakseeksport. En gjenåpning av samfunnet, økt sosialisering og åpne restauranter løftet etterspørselen i 2021, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

– Laksen har åpenbart tilpasset seg de nye måtene å kjøpe mat på, som hjemlevering og takeaway, sier Aandahl.

Størst vekstmarked i Nederland

Det ble også et rekordår med god margin når det gjaldt eksport av norsk skalldyr, som passerte 3 milliarder kroner – en økning på hele 38 prosent sammenlignet med året før.

Norges største vekstmarked når det gjaldt eksport av sjømat i fjor var Nederland, etterfulgt av Italia og Frankrike.

Det er Polen som er Norges største marked målt i eksportverdi. og det ble i fjor eksportert over 280.000 tonn sjømat til en verdi av 12,6 milliarder kroner. Danmark er det nest største markedet målt i verdi, med eksport til en verdi av 10,4 milliarder kroner.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran gleder seg over gode resultater fra det som har vært et utfordrende år.

– Regjeringen har svært høye ambisjoner for sjømatnæringen. Sammen med alle de dyktige fagfolkene i sjømatnæringen skal vi fortsette å arbeide for videre vekst i eksporten av klimavennlig mat, mer aktivitet langs kysten og nye rekorder, sier Skjæran.

(©NTB)