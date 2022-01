Laveste antall organdonasjoner på ti år

innenriks

De 95 donasjonene hjalp til sammen 374 pasienter med 404 livreddende organer, opplyser Stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding.

– Trolig ser vi effekten av et helsevesen som har vært under press i snart to år med pandemi, sier informasjonssjef Aleksander Sekowski.

Flere sier også nei til å donere organer. Det er i tilfeller hvor enten avdøde eller de pårørende ikke ønsket dette, ifølge Sekowski.

Færre potensielle donorer blir dessuten oppdaget ved intensivavdelingene.

– Dette kan tyde på at bevisstheten om organdonasjon har gått noe ned på donorsykehusene, samtidig som covidbehandling og -beredskap tar opp mye kapasitet og ressurser ved sykehusene, sier Sekowski.

