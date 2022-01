Hver fjerde innlagte koronapasient i Oslo er smittet med omikron

innenriks

– Det er for tidlig å si hva konsekvensen av omikron vil få for innleggelse, sykelighet og behov for intensivinnleggelse nå, men OUS regner med at en først ser konsekvensen av det hele om to til tre uker, sier fylkesleder Bård Eirik Ruud i Norsk Sykepleierforbund (NSF) til Avisa Oslo.

– Det er verdt å merke seg at OUS hadde elleve nyinnlagte med covid tirsdag, understreker Ruud.

Det er en økning fra det som har vært trenden de siste ukene og gjennom jula, hvor det varierte mellom tre til seks nyinnleggelser daglig.

Onsdag var rundt 50 koronapasienter innlagt på OUS-sykehusene. 17 av dem mottok intensivbehandling, hvorav alle fikk respiratorbehandling.

(©NTB)