1.771 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn – ny rekord

Det viser tallene kommunen publiserer på sine nettsider. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 876 smittede per dag.

Forrige smittetopp i Oslo var 14. desember 2021 med 1.194 tilfeller på ett døgn.

Forrige døgn passerte Oslo over 100.000 smittetilfeller, noe som betyr at hovedstaden står bak nesten en firedel av smittetilfellene i Norge.

Episenter

Hovedstaden har dermed vært et episenter for smitten i landet.

– Slik har det vært gjennom hele pandemien. Oslo har hatt det største trykket. Det er naturlig. Det er her flest folk bor. Det er her vi bor tettest. Det er her mobiliteten er, både innenlands og utenlands, sa Oslos helsebyråd Robert Steen til NTB tirsdag.

Med omikronvarianten som den nå dominerende virusvarianten i Norge, er det ventet at smittetallene både i januar og februar vil øke både i Oslo og i resten av Norge.

Bjerke høyest

Smittetallene er høyest i Bjerke bydel. Her er det et smittetrykk på 2.205 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Deretter følger Grorud og Søndre Nordstrand bydel med henholdsvis 2.194 og 2.146.

Tallene er lavest i bydelene Nordre Aker, Nordstrand og Ullern.

Til sammen er det registrert 102.442 smittetilfeller i Oslo siden mars 2020.

(©NTB)