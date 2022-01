Vedum: Staten tar regningen for kommune- og fylkesoppløsning

innenriks

– Regjeringen og staten skal selvsagt ta den kostnaden for oppløsningen, sier Vedum til NRK.

Det er kun Troms og Finnmark som har vedtatt at de vil oppløses, mens Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken fremdeles er i en prosess. For sistnevnte fylke er det anslått at en oppløsning vil koste mellom 80 og 100 millioner kroner, noe som er omtrent tilsvarende prislappen for sammenslåingen.

Å løse opp alle de fire fylkene som ble slått sammen for noen år tilbake, vil kunne koste opp mot nærmere 700 millioner kroner, ifølge beregninger som fylkene selv har gjort.

Men det vil være både dyrere og dårligere å fortsette med de sammenslåtte fylkene, mener Vedum.

– Det handler selvsagt om å gjøre det billigst mulig, sier han.

Vedum håper nå at tilbudet om å ta hele regningen, vil friste de tre siste storfylkene til å lande på vedtak om oppløsning innen sommeren.

– Nå er det opp til fylkene, og vi skal stille opp og hjelpe til, og jeg håper selvsagt at det blir flere nære løsninger enn forrige regjering la opp til, sier finansministeren.