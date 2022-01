Stor fare for snøskred i Voss og Salten

innenriks

Rødt farevarsel betyr at situasjonen er ekstrem, skriver Yr. De skriver at dette farenivået svært sjelden, og kan føre til store skader.

Både Yr og Varsom melder at det tirsdag ventes stor snøskredfare i region Voss. Her dreier det seg om fokksnø (flakskred).

Skredfaren er avhengig av hvor mye snø og vind som kommer. Det anbefales ikke å ferdes i terrenget.

– Skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse, skriver Yr i sitt farevarsel.

Også i regionene Salten og Svartisen har rødt farenivå for snøskred, både tirsdag og onsdag. Også her dreier det seg om flakskred.

I Finnmark har det gått et snøskred som stenger den eneste veien inn til Hammerfest og sykehuset i Vest-Finnmark. Klinikksjefen opplyser til NRK at det er brøytet slik at ambulansene kommer seg forbi skredet.

(©NTB)