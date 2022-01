OUS: Kraftig økning av koronapasienter det siste døgnet

innenriks

– Før jul hadde vi tre til seks innleggelser i døgnet. Omtrent like mange ble skrevet ut. Elleve nye innleggelser på et døgn er mye, det er kanskje rekord i denne bølgen. Vi er veldig spente på hvordan dette utvikler seg, sier seksjonsleder ved avdeling for anestesiologi, Anne Bøen, til VG.

Omikronvarianten har blitt dominerende i Norge. Selv om det er antydet at den synes å gi mindre alvorlig sykdom, er det ennå for tidlig å slå fast at det vil føre til færre innleggelser, sier Bøen.

– Mandag hadde vi ingen inneliggende med bekreftet omikronsmitte på intensiv. Vi vet at av alle koronaprøver som analyseres nå og er positive på covid-19, er 70 prosent omikron, sier hun.

