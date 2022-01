Frp vil tvinge gjennom skjenkeåpning

innenriks

– Nå er grensa nådd. Det er masse mennesker som risikerer å miste jobben, sier Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud til Dagbladet.

Han varsler at Frp onsdag kommer til å fremme et forslag for Stortinget om å fjerne den nasjonale skjenkestoppen med umiddelbar virkning. Partiet håper å få med seg stortingsflertallet på å stemme over forslaget allerede samme dag.

– Vi mener at dette bør vi kunne behandle nå. Vi ser på reaksjonene ute, vi ser at flere politiske partier som sier de er positive til å gjøre noe. Nå fremmer vi forslag, sier Hoksrud til avisen.

Frp vil i første omgang fjerne skjenkestoppen for restaurantene og ikke barer og diskotek.

Også Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne har krevd at skjenkeforbudet oppheves. Det samme har en rekke ordførere landet rundt.

For å få flertall for forslaget om å tilsidesette regjeringens skjenkeforbud, er Frp avhengig av støtte fra Høyre. Høyre-leder Erna Solberg har imidlertid gjort det klart at hun støtter forbudet.

Regjeringen skal gjøre en ny vurdering av koronatiltakene 14. januar.

