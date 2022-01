Fire av fem lar pandemien styre ferievalget også i år

innenriks

Undersøkelsen ble presentert tirsdag og er gjennomført i slutten av november og starten av desember, altså før de strenge koronatiltakene ble satt inn.

– Høsten 2021 bar preg av en svak optimisme rundt nordmenns utenlandsreiser, men som en konsekvens av restriksjoner og tiltak knyttet til omikronviruset har optimismen snudd, sier kommunikasjonssjef Maria Østerhus Lobo i Virke.

For Norge isolert sett oppgir 72 prosent at smittespredningen i svært eller ganske stor grad vil være styrende for deres valg av reise dette året.

Noe mindre påvirket

Generelt mener 69 prosent av de spurte at reiseaktiviteten i ferien påvirkes av koronasituasjonen. I 2020 svarte 74 prosent det samme.

Funn i undersøkelsen på slutten av 2021 tyder på at nordmenn nå er litt mindre skeptiske til å tilbringe ferien i utlandet enn hva de var ved forrige undersøkelse, i desember 2020, men likevel langt under det vanlige nivået.

Hovedorganisasjonen tror det er flere årsaker til dette, blant annet at vaksineringen går framover her i landet og at Utenriksdepartementet har opphevet sitt råd om å unngå reiser til utlandet.

– Vi ser at nordmenn ønsker å reise og oppleve utlandet, men at pandemien gjør det vanskelig. Når smittetallene er lavere, vil nok flere bestille reiser til populære feriedestinasjoner som Hellas og Spania igjen, sier kommunikasjonssjefen.

Muligheter for avbestilling

Gode avbestillingsmuligheter trekkes fram som viktig ved bestilling, og Virke melder at folk vil ha avbestillingsforsikring i bakhånd.

– Videre er lav smitte i destinasjonslandet og at de selv har tatt vaksine med på å øke sannsynligheten for å bestille reiser til utlandet i år, sier Maria Østerhus Lobo.

Ifølge undersøkelsen planlegger 19 prosent vinterferie i år, noe som er på nivå med tidligere målinger. Blant disse planlegger nesten halvparten – 48 prosent – å tilbringe ferien på en privat hytte, mens 25 prosent vil dra til utlandet. Når det gjelder påskeferie, er det 34 prosent som planlegger dette, og de fleste av dem vil bruke privat hytter eller besøke venner eller familie i Norge.

To av tre planlegger sommerferie

66 prosent av de spurte planlegger sommerferie i 2022. Blant disse oppgir 43 prosent at de vil tilbringe ferien i utlandet, mens 38 prosent vil være på privat hytte i Norge. Viken, Vestland og Oslo er de mest populære reisemålene her i landet, mens Spania, Danmark og Hellas peker seg ut som utenlandske reisemål for dem som planlegger sommerferie i år.

Ifølge undersøkelsen planlegger husholdningene i gjennomsnitt å bruke 40.150 kroner på ferie i 2022, noe høyere enn tilsvarende beløp – 35.350 kroner – ved forrige måling i desember 2020.

Undersøkelsen baserer seg på 1.561 intervjuer av personer over 18 år og er gjennomført av Opinion/Norstat.

