DNB: Rekordhøy julehandel

innenriks

Befolkningsjusterte tall viser at det ble brukt til sammen 98,5 milliarder kroner i julehandelen, opplyser banken i en pressemelding.

Det er en marginal økning fra året før, men hele 18 prosent over normalåret 2019.

– Mye privat forbruk som under et normalt år blir lagt igjen i utlandet, blir nå heller brukt hjemme. Det er julehandelen de siste to årene et tydelig eksempel på, sier direktør Ine Oftedahl for datatransformasjon i DNB.

For et drøyt år siden var julehandelen preget av økt netthandel som følge av pandemien. Netthandel preget også denne jula i stor grad, med en økning på rundt 10 prosent fra året før. Økningen er hele 74 prosent fra jula 2019 til jula 2021, ifølge DNB.

Man starter også julehandelen tidligere enn før, en trend DNB tror kommer til å fortsette i årene som kommer.

– Med økt netthandel sprer julehandelen seg mer jevnt utover, mens kortet selvsagt fortsatt går varmt i fysiske butikker i dagene rett før julaften. Mat skal på bordet, og nødgavene må handles inn, sier Oftedahl.

(©NTB)