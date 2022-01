Serveringssteder med et nasjonalt opprop om å fjerne skjenkeforbudet

innenriks

Tom Greni, som er den største utelivsaktøren i Bergen, står bak det nasjonale oppropet. Nå har de fått SMB Norge, interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter, med på laget, skriver Bergens Tidende/E24.

I løpet av de neste dagene skal de samle flest mulig underskrifter og deretter levere oppropet til regjeringen.

– Regjeringen vedgår selv at beslutningen om skjenkestopp ikke kan underbygges av forskning, og at det ikke er noe empirisk grunnlag for å slå fast at skjenkestopp har en reduserende effekt på smittespredning. Tiltaket bygger derfor på antakelser fremfor dokumentasjon, heter det i oppropet.

SMB Norge har tidligere varslet at et massesøksmål mot staten kan bli aktuelt.

– Så vidt oss bekjent er Norge det eneste landet i verden hvor regjeringen har innført forbud mot servering av alkohol, uten noen dokumentasjon på at det faktisk fungerer, sier administrerende direktør Jørund Rytman i SMB Norge.

Rødgrønne ordførere ber om oppheving

Også flere ordførere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk mandag ut med krav til regjeringen om å oppheve skjenkeforbudet. TV 2 har snakket med sju rødgrønne ordførere som alle ber egen regjering om å revurdere tiltaket.

– Den må oppheves. Vi kan ikke ha den skjenkestoppen videre nå, sier Hemsedal-ordfører Pål Terje Rørby (Sp).

Han får støtte fra Ap-ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø kommune. Han mener at kommunene selv må få bestemme over egne tiltak.

– I Tromsø har vi nå lite smitte og få innlagte. Med uforholdsmessighet blir tilliten til tiltakene redusert, mener Wilhelmsen.

Flere av ordførerne peker på at de ønsker å kunne servere alkohol fram til klokka 22, slik man gjør i Danmark.

Skal snart vurderes på nytt

Det var i midten av desember at regjeringen innførte nasjonal skjenkestopp som en del av de nye tiltakene for å bremse koronasmitten.

Tiltakene varer i utgangspunktet fram til midten av januar, og Helsedepartementet viser til at det da vil bli gjort en ny vurdering av situasjonen.

– Vi forstår godt at tiltakene vi har innført har vært tøffe for en næring som har hatt det vanskelig lenge. Vi mener det er nødvendig fordi folk passer mindre på seg selv og andre jo mer alkohol de drikker, skriver statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet i en epost til Bergens Tidende.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at helsemyndighetene nå ser nøye på begrunnelsen for skjenkestoppen.

– Og også hvilke erfaringer andre land har med ordninger som ligger tett opp mot dette, sier helsedirektøren til TV 2.

(©NTB)