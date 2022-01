Mann utenfor livsfare etter voldshendelse i Rælingen

innenriks

– I går var tilstanden kritisk, men siste opplysninger i går kveld var at han er utenfor livsfare, sier politiadvokat Eirik Braathen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad mandag.

Det var klokken 15.39 søndag ettermiddag at politiet via AMK fikk melding om hendelsen der en mann i 30-årene var stukket i halsen med et jernrør under en krangel på en institusjon i Rælingen.

Den skadde mannen ble kjørt til Ullevål sykehus. Politiet betegnet først tilstanden hans som kritisk, men stabil.

En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drapsforsøk.

– Siktede ble avhørt på politistasjonen i går kveld, men jeg kan ikke si hva han har forklart, sier Braathen.

Politiet har kontroll på jernrøret som ble brukt.

Mannen som er siktet, fremstilles for varetektsfengsling i Romerike og Glåmdal tingrett mandag klokken 13.

Siktedes forsvarer, Dag Svensson, sier at hans klient nekter straffskyld.

