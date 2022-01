Høyesterett avviser anke i Snartemo-saken

innenriks

Saken har vært gjennom både Lister tingrett og Agder lagmannsrett, men Høyesterett avviser den drapsdømte 24-åringens anke, skriver NRK.

Dermed må mannen sone fengselsstraffen. Hans forsvarer, advokat Berit Knudsen, sier at de er skuffet over at anken ikke slapp gjennom, skriver Fædrelandsvennen.

– Vi mente at domsgrunnene ikke var gode nok. Vi tar Høyesteretts avgjørelse til etterretning, sier hun.

Hendelsen skjedde på Snartemo i Hægebostad kommune i Agder 2. juni 2019. Mannen skal i beruset tilstand ha kjørt på den franske 28-åringen Daisy Mai Tran og hennes 31 år gamle venninne. Tran døde, mens venninnen overlevde.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld og sagt at han ikke husker å ha vært på Snartemo den aktuelle natten.

