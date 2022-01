innenriks

I tillegg er 14 skoler berørt av smitte blant ansatte, skriver Adresseavisen.

Tallene var oppdatert klokken 12 mandag og kan endre seg utover dagen.

– Dette tallet er ikke så høyt som vi fryktet etter at vi sendte ut tester til alle elevene. Men det er viktig å understreke at dette er et øyeblikksbilde nå klokken 12, sier Jannicke Akse, kommunalsjef for skole i Trondheim kommune.

På skolene i Trondheim er det 18 ansatte som har meldt om positiv test.

