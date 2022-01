To drapssiktede i Haugesund framstilles for varetektsfengsling mandag

innenriks

Fengslingsmøtene går for Sør-Rogaland tingrett, opplyser Sørvest politidistrikt.

– Politiet mener det foreligger nærliggende fare for forspillelse av bevis ved en løslatelse av de siktede nå, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i en pressemelding.

De siktede er en 20-årig britisk statsborger og en 23-årig norsk statsborger. 23-åringen ble avhørt søndag og erkjenner ikke straffskyld for drap.

– Jeg kan foreløpig ikke si noe om mer om forklaringen hans, sier Soma.

Heller ikke 20-åringen, som ble avhørt lørdag, erkjenner straffskyld.

Ute for å sende opp fyrverkeri

Politiet mener å ha fått større klarhet i saken gjennom tekniske undersøkelser og avhør av vitner.

– Fornærmede var sammen med venner og feiret nyttår i en leilighet i nærheten av åstedet. De var ute for å skyte opp fyrverkeri da de to siktede, som har tilknytning til en annen leilighet i nærheten, kom i kontakt med fornærmede og hans venner. Det var i denne sammenhengen at fornærmede ble drept, sier politiadvokaten.

Han opplyser at det fremdeles gjenstår etterforskning for å klarlegge hele hendelsesforløpet og bakgrunnen for saken.

Ønsker tips

Politiet ønsker tips og har opprettet et tipsmottak.

– Hvis noen har informasjon i saken, kan de melde dette til politiet på 02800. Vi er spesielt interessert i å komme i kontakt med personer som har reagert på noe i Presthaugvegen nyttårsaften fram til politiet kom til stedet cirka klokken 1.30, sier Soma.

(©NTB)