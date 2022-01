To menn siktet for drap etter knivstikking i Haugesund

innenriks

Politiet mottok melding om saken klokka 1.28 natt til lørdag, opplyser Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Mannen ble knivstukket utendørs i Presthaugvegen, som ligger like øst for Haugesund sentrum. Politiet opplyste til NTB natt til lørdag at hendelsen skjedde ved en privat bolig.

Politiet og ambulanse var raskt på stedet, hvor det ble igangsatt livreddende førstehjelp. Livet sto imidlertid ikke til å redde, og mannen ble erklært død rundt klokka 2.10, ifølge politiet.

– To personer ble pågrepet i nærheten av åstedet kort tid etter at politiet ankom. Disse er siktet for henholdsvis drap og medvirkning til drap, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Mannens pårørende er varslet, opplyser politiet.

Det er ikke kjent hvordan de to mennene stiller seg til siktelsen. Politiet vil orientere pressen om drapssaken på politihuset i Stavanger klokka 12.30 lørdag ettermiddag.