Ti personer fikk øyeskader av fyrverkeri

innenriks

Det opplyser overlege Nils Bull ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus. Han samler hvert år inn denne informasjonen.

– Fire av de ti er alvorlig skadde. De seks andre har øyeskader som er moderat alvorlige, sier han.

Flest menn

Av de skadde er sju menn, to gutter og én kvinne.

– Fire av de skadde var tilskuere, deriblant den ene gutten og kvinnen. Begge disse fikk alvorlige øyeskader, forteller Bull.

Seks av skadene skjedde ved bruk av effektbatteri, mens én skjedde ved bruk av en såkalt enkeltstående effekt. For tre av skadene har man ikke opplysninger om typen fyrverkeri.

Blant annet fikk en person alvorlig øyeskade da han gikk tilbake til et batteri hvor bare en del av rakettene hadde gått av, og han tente på en gang til. En annen person fikk alvorlig øyeskade da han sto bøyd over et batteri da det ble tent på. Der hvor en gutt ble skadd mens han så på, var det et batteri som veltet.

Vil ha forbud

Nils Bull råder myndighetene til å innføre forbud mot privat fyrverkeri når forskriften om fyrverkeri og pyrotekniske artikler skal revideres senere i år.

– På 17 år har det vært 261 øyeskader, og i tillegg kommer håndskader, brannskader, hørselstap og mange mindre skader behandlet på legevaktene. Den eneste måten å få slutt på dette er ved å hindre tilgangen, sier øyelegen.

Betydelig synsreduksjon

Med alvorlig øyeskade menes en skade som ventes å gi betydelig synsreduksjon, mens en moderat alvorlig øyeskade regnes som en kraftig akutt skade, men der det ikke ventes betydelig synsreduksjon.

Lette øyeskader behandles ved legevakt og er ikke regnet med i Nils Bulls oversikt.