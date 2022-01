innenriks

Ifølge Trygg Trafikk døde sju personer i desembertrafikken.

Tallet på døde totalt i 2021 var seks færre enn i 2020, som den gangen også var året med færrest omkomne.

– Nedgangen i omkomne i trafikken som vi har sett over tid her i Norge, viser at det målrettede trafikksikkerhetsarbeidet fungerer, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Av dem som omkom på norske veier i 2021, var 69 menn og 18 kvinner. Det betyr at 80 prosent av de døde var menn.

