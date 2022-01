Alvin født i Elverum er årets nyttårsbarn

innenriks

Ifølge VG hadde ikke mor, Elisabeth Aanonsen, termin før 5. januar., men hun og mannen Petter Aanonsen måtte haste til fødeavdelingen like før klokka 20 på julaften.

– Vi håpet på et nyttårsbarn. Jeg prøvde å holde igjen så lenge så mulig, så han ikke skulle bli yngste i klassen, forteller moren.

Alvin veide 3.310 gram ved fødselen. Alt står bra til med mor, far og barn, ifølge VG, som etter en ringerunde til landets fødeavdelinger ikke levner noen tvil om at Alvin Aanonsen er årets nyttårsbarn.

Ved Akershus universitetssykehus (Ahus) ble det født en gutt 16 minutter over midnatt, opplyser kommunikasjonsavdelingen ved sykehuset til NTB.

Oslo universitetssykehus, som med både Ullevål sykehus og Rikshospitalet har klart flest fødsler per har her i landet, opplyser til NTB at deres nyttårsbarn er ei jente som ble født klokka 1.13.

