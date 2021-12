Transport-unntak for skole- og barnehageansatte i fritidskarantene

innenriks

I tillegg får de lov til å hente og levere egne barn i skole, SFO og barnehage, for eksempel med kollektivtransport, skriver regjeringen i en pressemelding som ble lagt ut torsdag.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) forklarer beslutningen overfor VG:

– Det er viktig for oss å ha et smitteregelverk som også tar hensyn til at livet skal gå i hop for folk, sier Brenna.

Før jul besluttet regjeringen at ansatte i skoler og barnehager skal ha unntak fra smittekarantene i arbeidstiden, men at de fortsatt må gå i fritidskarantene dersom de er nærkontakt av en smittet. Det skapte protester, og flere har omtalt det som en form for husarrest.

Regjeringen presiserer at skole- og barnehageansatte ikke får unntak fra karantenereglene dersom man bor sammen med eller har vært tilsvarende nær den som er smittet.

(©NTB)