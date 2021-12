Mann i 50-årene siktet for grov vold etter dødsfall i Tana

innenriks

– Vi er i en tidlig fase i etterforskningen og kan derfor ikke gå ut med detaljer rundt dødsfallet eller hva som er grunnlaget for siktelsen. Siktede har forklart seg til politiet om hendelsen, sier avsnittsleder Torstein Pettersen i Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

Ifølge politiet er det uklart hvordan kvinnen døde. Det er omstendigheter på åstedet som gjorde at politiet besluttet å pågripe en mann i 50-årene og sikte ham for grov vold med den følge at hun døde. Det er en relasjon mellom den avdøde og den siktede, opplyser politiet.

– Vi jobber med å danne et bilde av hva som har skjedd med kvinnen, og etterforsker bredt for å avklare om dødsfallet skyldes en kriminell handling eller har en naturlig forklaring. Derfor er vi tilbakeholdne med opplysninger så tidlig i etterforskningen, sier Pettersen.

Mannen ble framstilt for varetektsfengsling fredag morgen. Retten besluttet at han skal fengsles i to uker med brev- og besøksforbud.

Pettersen opplyser at det er besluttet at kvinnen skal obduseres.