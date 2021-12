Hadia Tajik vurderte å gi seg som politiker

innenriks

Det forteller hun i et intervju med Dagsavisen nyttårsaften.

– Særlig i årene 2017–2018 tenkte jeg mye på det – om det i det hele tatt var verdt det, å holde på med dette her. Det er ingen hemmelighet at det var ganske mørke år for mange i Arbeiderpartiet, sier Tajik, som i dag er arbeids- og inkluderingsminister i Støre-regjeringen.

For mange ble arbeidsmiljøet i stortingsgruppa til Arbeiderpartiet uutholdelig. Politiske rådgivere og sentrale Ap-politikere ga seg. Tajik valgte til slutt å bli, men hun måtte gå mange runder med seg selv.

– Jeg tenkte at det kostet for mye, og spurte meg selv: Vil jeg egentlig at livet skal være sånn som dette, at jeg går på jobb og ikke finner glede i det, forteller hun.

Overfor Dagsavisen vil ikke Tajik gå i detalj på hva som var verst i denne perioden, men hun sier det var «summen av alt».

I dag er hun trygg på at valget hun tok om å bli med videre i politikken, var rett.

– Hvis partiet vil det og folk viser meg tillit, så har jeg lyst til å drive på med dette i lang tid.

